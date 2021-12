Il messaggio di Ancelotti che sta facendo impazzire i tifosi a Madrid

Ancelotti e il Real Madrid hanno vinto ieri il derby contro l’Atletico: il mister dei Blancos non ha contenuto l’entusiasmo sui social.

Il Real Madrid ha messo in cassaforte un’altra importante vittoria, questa volta nel derby contro l’Atletico. Una partita sentitissima, com’è ovvio e giusto che sia, che è finita nettamente a favore dei Blancos. La squadra di Carlo Ancelotti sembra ormai aver preso il volo in questa stagione. Sia nella Liga spagnola sia in Champions League. In Spagna, infatti, dopo la vittoria di ieri, il Real è salito in campionato a 42 punti, andando a +8 sulla seconda (cioè sul Siviglia). In Europa, battendo l’Inter, ha consolidato il primo posto nel Gruppo D.

Real Madrid, Ancelotti festeggia la vittoria del derby

Il Real Madrid vince anche il derby contro l’Atletico. Benzema prima e Asensio dopo mettono le ali a una squadra che sta conducendo una stagione già al massimo dell’entusiasmo. Il match a Madrid, contro l’Atletico allenato da Diego Simeone, è terminato perciò con il risultato di 2-0 e Ancelotti, ancora oggi, non riesce a contenere tutto il suo entusiasmo.

Il tecnico italiano ha infatti voluto elogiare e incoraggiare i propri giocatori anche tramite il proprio profilo ‘Twitter’ e anche il giorno dopo il derby. Il Real Madrid ha infatti ieri consolidato ancora di più il primo posto nella classifica della Liga spagnola e Ancelotti ha postato foto in cui sorridendo abbraccia i suoi e applaude la loro prestazione. Immagini accompagnate due semplici parole: “Hala Madrid!“. Il messaggio ha fatto impazzire di gioia i tifosi.