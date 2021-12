Napoli, Spalletti rassegnato: arriva l’annuncio, tegola confermata

Il Napoli affronterà il Milan domenica prossima. I partenopei potrebbero fare fronte ad un’altra assenza contro il team di Pioli.

Dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, il Napoli è scivolato in classifica al quarto posto. Gli azzurri sono stati sfortunati contro la squadra di Andreazzoli, ma comunque hanno sbagliato tanto sottoporta. I partenopei hanno vinto solo una gara nelle ultime sei giornate di campionato.

Il Napoli domenica prossima affronterà il Milan nel big match della diciottesima giornata di Serie A. Spalletti ha dovuto fare fronte a tanti infortuni in queste settimane. Contro l’Empoli sono tornati Insigne ed Anguissa, ma non sono ancora in condizione. Contro i rossoneri, insieme ad Osimhen, potrebbe mancare anche Mario Rui.

Napoli, l’agente di Mario Rui: “Non so se ci sarà contro il Milan”

Ad affermarlo è Mario Giuffredi, agente del calciatore azzurro, ai cronisti presenti a margine degli ‘Italian Sport Award’: “Le condizioni di Mario Rui? Ha avuto un affaticamento contro l‘Empoli, non so se riuscirà a recuperare per la sfida con il Milan. E’ l’unico terzino sinistro in rosa ed è uno dei migliori giocatori del Napoli”.

Spalletti, nel post gara di ieri a ‘DAZN’, ha affermato questo sulla gara contro il Milan: “E’ una grande opportunità per mettere a posto la sconfitta contro l’Empoli”. Il tecnico toscano cercherà di recuperare anche Zielinski, uscito anzitempo nel match di ieri, e Fabian Ruiz per la sfida di domenica prossima contro la squadra di Pioli.