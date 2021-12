“Nessuno sa…”: PSG, l’annuncio del campione preoccupa Pochettino

Mbappé al Real Madrid? Sergio Ramos, intervistato da ‘Chiringuito TV’, non si sbottona troppo sul compagno del PSG.

Fino a questo momento l’avventura di Sergio Ramos al PSG è stata tutt’altro che entusiasmante, nonostante i presupposti. Il difensore spagnolo non ha mai avuto spazio a causa degli infortuni che gli impediscono di essere nelle giuste condizioni, sopratutto per l’alto livello richiesto dai francesi in questa parte di stagione.

PSG, Sergio Ramos ‘mette in bilico’ Mbappé

Intervistato da ‘Chiringuito TV’, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Quello al ginocchio è stato il problema meno fastidioso degli ultimi mesi, ma ora sono tornato. Sono contento e posso divertirmi, sorridendo di nuovo. Con Messi ho un bellissimo rapporto. Entrambi abbiamo vinto tutti con i nostri rispettivi club e insieme abbiamo cominciato questo nuovo progetto”.

Da ex storico del Real Madrid inevitabile chiedergli del possibile trasferimento proprio tra le merengues di Kylian Mbappé, presto in scadenza di contratto con i parigini e con la grande voglia ormai da circa un anno di vestire la camiseta dei blancos. Tuttavia Sergio Ramos non si sbottona: “Non so del suo futuro, nessuno sa cosa può accadere, io però lo voglio nella mia squadra”.