Roma, Abraham tra i più ‘sfortunati’ in Europa: il dato è sorprendente

La Roma ha vinto 2-0 contro lo Spezia con le reti di Smalling ed Ibanez, mentre Abraham ha preso l’ennesimo palo della sua stagione.

La Roma questa sera è riuscita a battere lo Spezia per 2-0 con le reti di due difensori: Smalling prima ed Ibanez poi. La squadra di Mourinho ha ottenuto con merito i tre punti ma non ha mai messo completamente in ghiaccio la partita, concedendo qualche occasione di troppo ai liguri.

I giallorossi, con questo successo, hanno raggiunto la Juventus in classifica al sesto: a due punti dalla Fiorentina e ad otto dal quarto posto, occupato dal Napoli di Spalletti. A sbloccare la gara è stato Smalling nei minuti iniziali della gara, poi uscito per infortunio, su assist di Abraham.

7 – Giocatori con più legni colpiti nei maggiori 5 campionati europei in tutte le competizioni nel 2021/22: 7⃣ – Tammy #Abraham

7⃣ – Lionel Messi

7⃣ – Bryan Mbeumo

6⃣ – Nabil Fekir

5⃣ – Raúl de Tomás Sfortuna.#RomaSpezia #SerieA — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 13, 2021

Roma, Abraham contro lo Spezia ha preso il settimo palo della sua stagione

L’ex Chelsea ha fornito una buona prestazioen contro lo Spezia, anche se non è riuscito a segnare. Abraham ha preso un palo nei minuti di recupero del primo tempo. Non è il primo legno colpito dal calciatore inglese in questa prima parte di stagione.

Quello di questa sera, come riporta ‘OptaPaolo’, è il settimo palo preso dal centravanti. Abraham è il calciatore, insieme a Messi e Bryan Mbeumo, che ha colpito più legni nei cinque campionati europei in tutte le competizioni nell’arco di questi primi mesi della stagione 2021/22.