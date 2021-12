Donnarumma, il messaggio di Keylor Navas riaccende la polemica al PSG

Le dichiarazioni di Keylor Navas ‘colpiscono’ Donnarumma: il portiere del PSG non ha alcuna intenzione di farsi da parte.

L’alternanza tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas, anche grazie anche alle ultime dichiarazioni rilasciate da Pochettino che ha affermato di fidarsi di entrambi, sembra sia destinata a continuare. Donnarumma è stato titolare nelle ultime due sfide giocate dal PSG, contro il Bruges e contro il Monaco. Ma ciò non significa che abbia scavalcato definitivamente nelle gerarchie l’altro importante portiere del club parigino. Inoltre, sono arrivate dichiarazioni importanti rilasciate dallo stesso Navas in merito a questa questione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, le dichiarazioni di Keylor Navas ‘colpiscono’ Donnarumma

Keylor Navas, intervistato dai canali ufficiali del Paris Saint-Germain, ha fatto recapitare a Gianluigi Donnarumma un messaggio preciso riguardo la titolarità tra le fila del club: “La vittoria per me è la cosa più importante. Vincere è l’unica cosa che ho in mente. Voglio giocare tutte le partite possibili, essere di aiuto alla squadra e vincere trofei, continuando a fare la storia“.

LEGGI ANCHE >>> “Abbiamo detto no all’Inter”: la rivelazione dell’agente spiazza tutti

Keylor Navas ha poi aggiunto, in merito alla sua personale situazione fisica e mentale: “Negli anni sono migliorato molto in alcune cose, meno in altre, ma la cosa più importante è dare sempre il 100% e vivere ogni stagione come se fosse la più importante di tutte. Questo è ciò che sto cercando di fare e sono felice”.