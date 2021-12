“Non solo Icardi, ma…”: bomber Juve, confessione a sorpresa

In vista delle prossime sessioni di calciomercato la Juve è costantemente a caccia di un forte centravanti. Tanti nomi nel suo mirino.

In vista della prossima stagione, ma già a gennaio, la Juve è alla ricerca di un centravanti che possa regalare tanti gol alla formazione guidata da Massimiliano Allegri. Il club ha tanti nomi nel mirino, in prima fila c’è l’attaccante del Psg Mauro Icardi, ma questo non sarebbe l’unico.

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset il giornalista Sandro Sabatini ha fatto il punto sul mercato della squadra torinese ed ha spiegato quali sono gli obiettivi realistici e quali meno per la società di Agnelli.

Juve, difficoltà per arrivare a Vlahovic

Il giornalista ha spiegato: “La Juve continua a seguire Mauro Icardi ed il giocatore tornerebbe in Italia volentieri. C’è da trovare l’accordo con il Psg che non cede al diritto di riscatto, ma vuole solo una cessione definitiva”.

Poi Sabatini ha continuato spiegando le chance per il prossimo attaccante bianconero: “Una cosa è certa, penso si tratti di uno tra Icardi e Scamacca. Ci sono invece molte meno possibilità per Dusan Vlahovic”.