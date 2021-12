“Se sarà possibile, a breve…”: Mondiali, la promessa di Mancini

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato alla stampa ed è tornato sui prossimi Playoff di Marzo. Questo ma non solo.

Il ct dell’Italia Roberto Mancini è intervenuto agli Awards di fine anno della Gazzetta dello Sport ed ha risposto alle tante domande dei cronisti. Mancini partendo dalla vittoria agli Europei è partito poi sulle ultime difficoltà che costringeranno gli azzurri a disputare i Playoff per i Mondiali a Marzo:

“Quello che è stato fatto era bellissimo, i ragazzi sono stati straordinari e speriamo di ripeterci a breve, ovviamente se sarà possibile. Cosa voglio per Natale? Che tutti siano più sereni e che il Covid se ne vada e ci lasci vivere come prima”.

Italia: Mancini e la risposta a De Rossi, fino al caso del ritiro di Aguero

Il ct azzurro ha poi continuato rispondendo in parte alle parole dell’ex calciatore Daniele De Rossi: “Come si ritrova la consapevolezza di essere i più forti? Purtroppo il calcio è questo e talvolta anche se meriti di vincere non riesci. Ora è fondamentale che per i Playoff siano tutti al massimo della forma”.

“Il ritiro di Aguero? Mi dispiace che lasci cosi presto, è un grande attaccante. Sono stato tanti anni con lui e conosco il suo valore. E’ ancora giovane e gli auguro il meglio per il suo futuro. Il sorteggio ‘duro’ delle italiane? Nei sorteggi ci sono sempre duri avversari, anche Liverpool e Barcellona dovranno affrontare Inter e Napoli”.