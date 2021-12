Inter, tre cessioni e due acquisti: spunta anche un ex Lazio

Tre cessioni in casa Inter per cercare di finanziare il mercato di gennaio. E’ questo il nuovo piano nerazzurro, ma attenzione anche ai movimenti in entrata: Inzaghi è pronto a riabbracciare un suo vecchio pupillo

L’Inter è pronta a spingere il piede sull’acceleratore in vista del mercato di gennaio. Il club nerazzurro starebbe valutando attentamente 2-3 possibili addii per far cassa e finanziare alcuni movimenti in entrata. Nelle ultime ore starebbe prendendo quota il possibile sacrificio di Sanchez.

L’attaccante cileno ha uno stipendio da circa 7,5 milioni di euro annui, aspetto che starebbe rallentando l’interesse di alcune società di Premier League e Liga. Non sono da escludere anche altri sacrifici, Gagliardini e Vecino su tutti. I nerazzurri vorrebbero far cassa per tentare l’affondo su un nuovo centrocampista e un nuovo centravanti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cessioni Inter, Sensi verso la conferma: in attacco spunta il nome di Caicedo

Come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter potrebbe valutare il profilo di Caicedo come nuovo rinforzo nei panni di vice Dzeko. Inzaghi sarebbe pronto a dire sì al “Panterone” e riabbracciarlo in nerazzurro dopo l’avventura alla Lazio.

LEGGI ANCHE >>> I ‘nuovi’ sorteggi non sorridono: Inter nei guai, Juve peggio di prima

In chiave cessioni, invece, Sensi potrebbe essere escluso dai possibili sacrificati e restare in maglia nerazzurra anche in vista della seconda parte di stagione prima di decidere il suo futuro in vista della prossima estate.