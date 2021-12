Milan, che tegola in vista del Napoli: out l’attaccante

In vista della sfida di domenica contro il Napoli il Milan deve fare i conti con un nuovo forfait che rischia di complicare i piani di Pioli.

Qualunque allenatore o addetto ai lavori è consapevole del fatto che gli infortuni e gli acciacchi nel calcio fanno parte del gioco. Ma certo è che quello che sta accadendo a Milan e Napoli, due big della nostra Serie A attese domenica da un confronto che potrebbe dire molto sulle ambizioni future di entrambe, resta comunque degno di nota.

Se Spalletti deve fare i conti con le assenze di Mario Rui e Zielinski, che si vanno a sommare a quelle certe di Koulibaly e Osimhen, anche Stefano Pioli dovrà inventarsi il reparto offensivo dopo le ultime notizie arrivate dall’infermeria e riportate dal Corriere della Sera.

Neanche il tempo di festeggiare il recupero di Olivier Giroud, infatti, che il tecnico del Milan ha dovuto prendere atto dell’assenza per domenica sera di Rafael Leao. Il talentuoso attaccante portoghese tornerà soltanto nel 2022.

Milan, ancora problemi in attacco: si ferma Leao

L’assenza di Leao è dovuta ad alcuni problemi riscontrati al bicipite femorale durante la sfida con la Salernitana. L’ennesimo stop per guai muscolari capitato al Milan in questo inizio di stagione, lo stesso problema che tiene fermi ai box anche Rebic e Calabria.

Così, mentre attende gennaio con la speranza di avere in regalo dalla società un rinforzo per sostituire Kjaer, fuori addirittura fino a fine stagione, Stefano Pioli deve pensare a come comporre l’attacco in vista della sfida con il Napoli.

Compito tutt’altro che semplice: alle spalle di Ibrahimovic dovrebbero posizionarsi Brahim Diaz trequartista e Saelemaekers come ala destra. A sinistra possibile che senza Rebic né Leao tocchi a Krunic.