“Torna nel 2022”: Napoli, l’infermeria si ingolfa e Spalletti trema

Il Napoli continua a fare i conti con infortuni e problemi fisici mentre la rosa si assottiglia: una stella resterà fuori fino al 2022.

Dopo lo splendido inizio di campionato, che aveva acceso in città il sogno Scudetto e lo aveva reso concreto giornata dopo giornata, il Napoli ha frenato. Nelle ultime tre uscite in campionato gli azzurri hanno conquistato un solo punto, frutto del rocambolesco pareggio con il Sassuolo, e incassato due sconfitte contro Atalanta ed Empoli.

Soprattutto quella con i toscani è stata una sconfitta che ha fatto male e complicato la classifica. Oggi la banda di Spalletti si trova al 4° posto e deve fare i conti con problemi di morale e soprattutto fisici, dato che mentre si avvicina il big match di domenica prossima con il Milan l’infermeria non sembra svuotarsi. Anzi.

Napoli, Spalletti nei guai: Zielinski fuori fino al 2022

Contro il Diavolo Spalletti dovrà ancora una volta stilare la formazione dopo aver consultato l’infermeria. Che a oggi mette in dubbio la presenza di Mario Rui per noie muscolari così come quella di Lobotka e di un Fabian Ruiz che sembrava appena recuperato. Ed esclude la presenza, oltre che di Zanoli, Koulibaly e Osimhen, anche di Piotr Zielinski.

Il polacco, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha presentato nelle ultime ore sintomi compatibili con una bronchite. Gli stessi che hanno fermato Victor Lindelof al Manchester United e “dato il là” al cluster di COVID-19 che ha colpito i Red Devils. Il Napoli giovedì ha giocato contro il Leicester, che aveva lasciato a casa diversi giocatori positivi rifiutandosi però di sottoporsi a tamponi, quindi i rischi per Zielinski sono elevati.

Al momento gli esami hanno scongiurato complicazioni, ma certo il trequartista dovrà marcare visita contro il Milan e dovrebbe tornare solo nel 2022. Un’altra tegola per Spalletti.