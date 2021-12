Juventus, il rinnovo di Dybala è in stand by per due motivi

Il rinnovo di Dybala potrebbe entrare concretamente nel vivo prima di Natale. La Juventus potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per trovare l’accordo entro il 2021. Occhio, per, al doppio retroscena

Dybala rinnoverà con la Juventus: è questo ciò che trapela in maniera decisa e ferma dall’ambienta bianconero. La Joya avrebbe già raggiunto un accordo totale con i bianconero per un nuovo contratto fino al 2026 da circa 8 milioni di euro fissi più bonus che potrebbero consentire alla Joya di guadagnare circa 10 milioni di euro.

Perchè Dybala non ha ancora rinnovato? L’attuale situazione in casa Juventus, con un’indagine in corso sull’aspetto plusvalenze, starebbe rallentando le operazioni tanto da far esporre l’attaccante argentino a un chiaro messaggio: “Ora non è la priorità, prima viene la Juventus”. Questo il sunto del pensiero del numero 10 bianconero, in attese della definitiva fumata bianca sul nuovo contratto.

Rinnovo Dybala, l’agente presto a Torino: occhio alla grana infortuni

L’agente di Dybala arriverà presto a Torino per mettere nero su bianco il nuovo accordo con la Juventus. Nessun ripensamento e nessun problema sulla riuscita della trattativa. Attenzione, però, ai continui infortuni della Joya, aspetto che starebbe allarmando leggermente la dirigenza bianconera.

Non ci sarà nessun passo indietro a prescindere da tutto, anche se i continui problemi muscolari dell’attaccante della Juventus potrebbero essere causa parziale del rallentamento del rinnovo della trattativa tra le due parti. Cresce l’ottimismo in casa Juventus: Dybala, salvo clamorosi colpi di scena, proseguirà il suo percorso in bianconero fino al 2026.