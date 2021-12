Serie A, la top 11 della giornata 17: l’attacco senza le big

L’attacco della nostra top 11 della diciassettesima giornata della serie A non prevede i top player della big: comandano Aramu, Vlahovic e Gabbiadini.

L’Inter nel weekend ha compiuto il doppio sorpasso ai danni di Milan e Napoli, fermate dall’Udinese e dall’Empoli, protagonista del blitz al Maradona con gol di Cutrone.

Il dominio nerazzurro passa per il centrocampo con il lavoro da martello di Barella, che ha realizzato due assist, e lo spessore tecnico di Calhanoglu, autore del corner sfruttato da Lautaro Martinez per il gol del vantaggio e di una grande perla, il tiro dalla distanza con cui ha realizzato la sesta rete della stagione.

L’Empoli anche porta a casa due rappresentanti nella top 11 della giornata 17: il portiere Vicario, protagonista di tanti interventi fondamentali, e il terzino sinistro Parisi, che ha confermato le sue qualità soprattutto in fase di spinta.

Da Vicario a Parisi, comanda l’Empoli nella difesa della top 11 di SerieANews

L’Empoli domina la difesa della nostra top 11, è il tributo ad una squadra che ha vinto tenendo la porta inviolata sia a Torino contro la Juventus che a Napoli.

Vicario ha compiuto parate importanti nel primo tempo sul tiro di Lozano, nella ripresa sulle conclusioni di Politano, Insigne, Petagna facendo da baluardo al cospetto degli attacchi del Napoli.

Tra i protagonisti al Maradona c’è anche Parisi che si è messo in mostra in entrambe le fasi di gioco. Nel primo tempo ha spinto sulla sinistra e costruito l’occasione del tiro di Bajrami sull’esterno della rete, nella ripresa ha compiuto un salvataggio provvidenziale su una conclusione di Insigne. Il terzino sinistro dell’Empoli ha anche salvato i suoi anticipando Elmas in area di rigore quando era pronto a scaraventare il pallone in rete.

Il Verona non è riuscito a far punti contro l’Atalanta ma la partita è stata intensa, vibrante e tra i migliori in campo c’è sicuramente Faraoni, autore di una prova importante.

Sulla fascia destra ha comandato lui, servendo una gran palla a Simeone in occasione del gol. Ha assaporato il gol del 2-2, chiudendo su un cross dalla sinistra, lo ferma soltanto il muro eretto da Demiral.

La coppia centrale di difesa vede protagonisti due difensori di grande spessore fisico e tecnico: Demiral, che è andato vicino a far di nuovo gol dopo quanto è accaduto a Napoli, e Colley, leader della difesa della Sampdoria.

Ha giganteggiato per quasi tutta la gara, poi l’ingresso di Destro ha creato qualche problema ma la squadra di D’Aversa ha complessivamente retto l’urto.

Asse Barella-Calhanoglu nella top 11 di SerieANews, la macchina da gol dell’Inter parte dal centrocampo

L’Inter dopo la sosta le ha vinte tutte, dal successo contro il Napoli in campionato non si è più fermata. Inzaghi ha costruito un gruppo solido, che esprime anche un calcio molto propositivo, con la partecipazione anche dei due braccetti della difesa a tre alla manovra.

La centrifuga dell’esplosività nerazzurra è il centrocampo con Brozovic nel ruolo di guida delle operazioni, Barella e Calhanoglu, invece, a dare il cambio di passo e trasformare le azioni. Barella ha realizzato due assist, Calhanoglu ha disegnato il calcio d’angolo per il colpo di testa di Lautaro Martinez e realizzato un bellissimo gol da fuori area.

Lukic è l’anima del Torino che batte il Bologna. Gioca in grande fiducia, l’azione del vantaggio granata nasce da un suo recupero palla su Skov Olsen, poi realizza il cross per la rete di Pobega del momentaneo 2-0.

Aramu è il custode dei sogni del Venezia, Vlahovic e Gabbiadini la potenza dell’attacco senza big

Lautaro Martinez ha fatto doppietta ma ha sbagliato un altro calcio di rigore, Ibrahimovic ha salvato il Milan al 91′ ad Udine ma la copertina della nostra top 11 non prevede l’attacco delle big.

Vlahovic contro la Salernitana ha realizzato un’altra doppietta, vola a quota 17 gol stagionali (15 in campionato e 2 in Coppa Italia). La Fiorentina trema nei minuti finali del primo tempo quando sembrava accusare un colpo alla caviglia. Rientra regolarmente nella ripresa e si scatena ma sul primo gol c’è la complicità di Belec.

Gabbiadini rappresenta l’anima della Sampdoria nel derby vinto venerdì, sembrava tarantolato. Ha aperto le danze del successo blucerchiato con un gol di testa, poi ne ha propiziato un altro con il tiro dalla distanza che si è insaccato dopo la deviazione beffarda di Vanheusden.

L’uomo-copertina, però, è Aramu del Venezia. Contro la Juventus una prova da leader, piazzandosi tra le linee e facendo da regista offensivo per ogni sortita della squadra di Zanetti. Ha inchiodato la Juventus sul pareggio con un gran tiro da fuori area.