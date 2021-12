“Per tre giorni il governo ci ha…”: Conte, clamorosa confessione

Conte ha rilasciato delle dichiarazioni sulla decisione della Uefa di non far disputare la gara tra il Tottenham ed il Rennes.

Il calcio, così come tutto il mondo, sta affrontando il Covid-19, che sta perversando da ormai quasi due anni. Prima ci sono stati i blocchi dei campionati, ed il conseguente rinvio di Euro2020, e poi le gare disputate senza la presenza dei tifosi all’interno degli impianti sportivi.

I tifosi, ad inizio di questa stagione, sono tornati negli stadi, ma in Germania e in Olanda in queste ultime settimane si stanno giocando delle gare a porte chiuse. Stanno aumentando anche i contagi tra i calciatori. La situazione più gravosa è quella che riguarda la Premier League, dove anche Burnley e Watford, dopo Brentford-Manchester United, è stata rinviata.

Tottenham, Conte: “Meritiamo di giocare la gara contro il Rennes”

Il Tottenham è tra i club inglesi con più calciatori contagiati nella propria rosa. Gli ‘Spurs’ non hanno disputato l’ultima gara di Conference League contro il Rennes a causa di un focolaio scoppiato tra gli uomini di Conte. La Uefa ha deciso di annullare la partita, definendo così a tavolino l’eliminazione del club inglese dalla competizione europea.

Conte è tornato sulla questione durante una conferenza stampa: “Vogliamo giocare. Meritiamo di giocare l’ultima gara del girone. E’ tutto così strano perché non abbiamo giocato, ma non per colpa nostra. Per tre giorni il governo ci ha chiuso il centro sportivo . Questo è il motivo per cui non abbiamo giocato. Abbiamo ricominciato a lavorare domenica. In giornata si sono alleanti 16 calciatori più i giovani”.