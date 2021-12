Mondiali, sorpresa per l’Italia dalla Premier League: la confessione

Dopo il successo contro il Leeds, Tuchel ha parlato di Jorginho. Il centrocampista ha realizzato due rigori contro la squadra di Bielsa.

Il Chelsea ha sconfitto 3-2 il Leeds nel match di ieri. E’ stata una gara molto difficile per la squadra di Tuchel, che è riuscita ad ottenere i tre punti grazie ad un rigore realizzato da Jorginho nei minuti di recupero. Quella dello Stamford Bridge è stata una partita contraddistinta da tante emozioni.

I ragazzi di Bielsa sono passati in vantaggio con Raphinha con un penalty, ma il Chelsea è riuscito a rimontare il risultato con il gol di Mount ed il primo rigore realizzato da Jorginho. Il Leeds ha avuto la forza di pareggiare con Gelhardt, ma poi si è dovunto inchinare di fronte al sangue freddo dell’ex Napoli dagli undici metri.

Tuchel su Jorginho: “Non me l’aspettavo che avrebbe calciato anche il secondo”

Dopo i due errori contro la Svizzera, che hanno costato all’Italia di Roberto Mancini la qualificazione diretta al Mondiale in Qatar dell’anno prossimo, Jorginho è finito sul banco degli imputati. Il calciatore della nazionale italiana non si è perso d’animo ed ha continuato a battere i rigori nel Chelsea.

Thomas Tuchel ha commentato così la freddezza dal dischetto del suo giocatore ai microfoni di ‘Sky Sport UK’: “Jorginho? Non era facile realizzare due penalty. Non me l’aspettavo che avrebbe calciato anche il secondo. Crediamo nei calciatori che abbiamo in rosa, non è facile e quindi tanti complimenti a lui”.