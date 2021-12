“L’ha battuto di nuovo”: Donnarumma-Navas, dalla Costarica netti

“Donnarumma batte Keylor Navas di nuovo”: dopo il premio Yachin, l’italiano pronto a ricevere un altro riconoscimento internazionale.

Gianluigi Donnarumma e Kaylor Navas, ‘amici-nemici’ in campo e nello spogliatoio del Paris Saint-Germain. Il dualismo tra i due, destinato a far discutere ancora per un bel po’, prosegue senza sosta. La sana battaglia per una maglia da titolare crea discussione sin da inizio stagione, ma stavolta, fuori dal campo, a spuntarla è il portiere della Nazionale italiana. Donnarumma, insieme ad Alisson Becker del Liverpool ed Edouard Mendy del Chelsea, è stato inserito tra i ventitré giocatori del Men’s World Team ai FIFA FIFPRO Awards.

“Donnarumma batte Navas di nuovo”

Il portiere italiano del PSG è finito tra i 23 calciatori finalisti che formeranno poi il miglior undici dell’anno. Solo lunedì 17 gennaio 2022 si conoscerà l’esito della votazione finale.

Il portale costaricano ‘Teletica.com’, nel riportare la notizia dell’estremo difensore italiano tra i migliori al mondo, sottolinea come l’italiano abbia battuto “ancora una volta” il compagno di reparto. Perché ancora una volta? Perché nella classifica del Premio Yachin, assegnato da France Football durante la premiazione del Pallone d’Oro, Gigio è arrivato al primo posto, superando anche il compagno di spogliatoio Keylor Navas, finito solo ottavo in elenco.