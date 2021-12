“Fuori in lacrime…”, tegola Fiorentina: che doccia fredda per i viola

La Fiorentina si è qualificata agli ottavi di finale di Coppa Italia, ma in casa viola bisogna registrare l’infortunio di Pulgar.

Da pochi minuti è terminata la gara, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, tra Fiorentina e Benevento con il risultato di 2-1 a favore del team viola. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 21′ della prima frazione di gara con il colpo di testa di Milenkovic.

La Fiorentina segna il raddoppio con Sottil ad inizio di secondo tempo, ma i sanniti non demordono ed accorciano il risultato con Moncini. La squadra di Italiano ha sofferto prima di portare a casa la qualificazione agli ottavi di finale, dove sfideranno il Napoli di Spalletti.

Fiorentina, sospetta rottura del tendine d’Achille per Pulgar

A pochi minuti dal termine della gara è arrivata una brutta notizia sia per Italiano che per i tifosi gigliati. All’87′, dopo un brutto scontro di gioco, Pulgar, subentrato ad Amrabat una decina di minuti prima, è stato costretto ad uscire per infortunio. Il calciatore ha lasciato il campo con l’aiuto dello staff sanitario.

Per Pulgar, come quanto riportato da ‘Mediaset’, si teme la rottura del tendine d’Achille. Il centrocampista era tornato a disposizione di Italiano da circa due settimane dopo una distorsione alla caviglia, che l’ha tenuto lontano dal campo per quasi due mesi. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del cileno.