“Nessuna speranza”: Aguero racconta la decisione più triste della sua carriera

L’addio doloroso al calcio di Sergio Aguero. Il giocatore argentino ha spiegato tutto nel corso di una conferenza al Camp Nou.

Negli ultimi giorni è arrivata una notizia che ha lasciato i tifosi di tutto il mondo senza parole. Dopo l’approdo al Barcellona, la possibilità di vederlo giocare insieme a Lionel Messi, per Sergio Aguero si sono presentate settimane molto complesse. Prima l’addio della Pulce, ed il sogno infranto di poter giocare con un dei compagni di nazionale più amati ed importanti nella storia del suo paese.

Poi la doccia gelata, quella che ha sancito definitivamente la fine della sua avventura al Barcellona, ed in generale nel mondo del calcio. Un’aritmia cardiaca, riscontrata durante il match di campionato contro l’Alaves, ed i controlli del caso che hanno spinto El Kun ad una decisione sofferta ma necessaria: appendere gli scarpini al chiodo.

Aguero lascia il calcio, il racconto più triste della sua carriera

L’attaccante ha spiegato tutto nel corso di una conferenza stampa tenutasi in questi minuti in quel del Camp Nou, che ha accolto cosi Aguero ed il suo dolore per un addio che nessuno si aspettava fino a qualche settimana fa. Più di 400 gol segnati tra Independiente, Atletico Madrid, Manchester City, Barcellona ed ovviamente la nazionale argentina.

El Kun ha raccontato cosi come ha vissuto questa terribile situazione: “Le prime due settimane sono state dure. Quando ho fatto il primo test in clinica, i medici mi dissero che c’era la grande possibilità che non potessi tornare a giocare e da lì ho cominciato a mentalizzare”, ha spiegato Aguero nel corso della conferenza.

“Quando mi hanno chiamato e mi hanno dato il responso definitivo, ci ho messo un po’ ad accettarlo. Avevo delle speranze e invece non più… ora sto bene”, ha poi chiarito il giocatore che ha cosi metabolizzato anche il dolore per una decisione costretta ma al tempo stesso estremamente difficile da digerire.

“Continuerò a essere vincolato al calcio sicuramente, ora mi godrò un po’ di più la vita. Cercherò di stare tranquillo… Che eredità lascio? Preferisco che la gente dica ciò che merito”, ha chiosato Aguero.