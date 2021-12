“Pochi giorni e…”: Addio Serie A, il club resta gelato

Terremoto in Serie A: la Salernitana, per la quale non sono arrivate proposte d’acquisto vincolanti, rischia l’esclusione.

Ancora qualche giorno di speranza, in attesa che si palesi un soggetto credibile intenzionato ad investire nel progetto e a fornire tutte le garanzie economiche del caso. Il conto alla rovescia, nel frattempo, prosegue inesorabile: se non si troverà un nuovo acquirente entro il 31 dicembre, la Salernitana verrà immediatamente esclusa dal campionato.

La Salernitana verso l’esclusione dalla Serie A

In seguito al bando teso ad individuare investitori intenzionati a rilevare la proprietà della squadra, infatti, il trust composto da Susanna Isgrò e Paolo Bertoli ha ricevuto 3 proposte tuttavia nessuna di questa prevede un’offerta di acquisto concreta. A riportarlo è l’agenzia ‘Ansa’, secondo cui ora proseguiranno i contatti con il presidente della Figc Gabriele Gravina. Ulteriori sviluppi in merito dovrebbero arrivare, nel corso del summit convocato proprio in queste ore.

Una doccia fredda per l’intero ambiente amaranto che attendeva di ricevere risposte positive in merito alla vicenda. Finora, invece, non è stato così. Sono quindi ore di attesa e profonda inquietudine per l’intera città e per la squadra allenata da Stefano Colantuono, ultima in classifica a quota 8 punti frutto di 2 vittorie, altrettanti pareggi e 13 sconfitte. Tanti i gol subiti (37), che hanno reso la retroguardia della Salernitana la seconda difesa più battuta del campionato dopo quella dello Spezia (38).