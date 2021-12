Ancora un rinvio causa Covid per il Manchester United di Cristiano Ronaldo. I Red Devils sabato non giocheranno contro il Brighton.

Il Covid, soprattutto nella sua variante Omicron, continua a far tremare il calcio. Dopo la notizia, di poche ore fa dalla Spagna, di un nuovo gruppo di positivi nel Real Madrid (tra cui il figlio di Ancelotti), ecco che anche dall’Inghilterra arrivano notizie non proprio rassicuranti per i tifosi.

Il match tra Manchester United e Brighton, originariamente previsto per sabato, è stato infatti rinviato a data da destinarsi. E’ il secondo rinvio per lo United dopo quello contro il Brentford, match originariamente previsto per ieri.

A pesare è la situazione contagi in casa United, con il club di Cristiano Ronaldo che deve fare i conti con diverse positività tra giocatori e staff, alle quali si aggiungono le misure molto restrittive che obbligano alla quarantena i contatti stretti per almeno 10 giorni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Non solo United, Premier trema di fronte alla variante Omicron

Non solo lo United di Ronaldo al centro della lente di ingrandimento da parte delle autorità sanitarie britanniche. Anche altre squadre, tra cui il Tottenham di Conte, devono fare i conti con i contagi della variante Omicron.

LEGGI ANCHE >>> Roma, il centravanti del futuro è olandese: Mourinho lo segue

Anche il match tra gli Spurs e il Leicester è stato rinviato. Gli uomini di Antonio Conte, dopo non essere scesi in campo in Conference League contro il Rennes (sul cui match pesa un 3-0 a tavolino) hanno dovuto anche rinunciare al match contro il Brighton e ora contro il Leicester.