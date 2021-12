Roma, il centravanti del futuro è olandese: Mourinho lo segue

La Roma continua a sondare il mercato per regalare un colpo a Mourinho. Il nome nuovo è quello del tedesco Wout Weghorst del Wolfsburg.

La Roma si candida ad essere una delle società che si muoverà maggiormente nel mercato di gennaio. I giallorossi quasi certamente andranno a puntellare la rosa con una serie di colpi al fine di regalare a Mourinho una rosa che possa invertire una rotta fin qui abbastanza deludente.

Uno dei reparti maggiormente al centro dell’attenzione è l’attacco. Qui, a dispetto di numeri comunque non certo negativi di Abraham, la Roma cerca un centravanti di stazza. Nelle ultime ore, stando a quanto riporta la Bild, sta circolando il nome di Wout Weghorst del Wolfsburg.

L’attaccante olandese, autore fino a questo momento di 7 gol in 20 presenze, è in uscita e non è improbabile che il Wolfsburg decida di cederlo già a gennaio a fronte di un’offerta importante.

Weghorst, l’interesse di Mourinho già prima della Roma

D’altronde Weghorst è un profilo che è sempre interessato a Mourinho. Già ai tempi del Tottenham lo Special One cercò di accaparrarsi l’attaccante tedesco, ritenuto un tassello utile al suo gioco.

L’affinità tra Weghorst e il campionato inglese è comunque testimoniata da fatto che, sempre secondo la Bild, le maggiori concorrenti sul mercato per la Roma potrebbero essere proprio le squadre di Premier League.