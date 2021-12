Spalletti ne perde un altro: annuncio ufficiale del club

E’ arrivata l’ufficialità della cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos. Il difensore lascia il Napoli dopo due stagioni e mezza.

Arrivato nel 2019 come rinforzo dell’allora Napoli di Ancelotti, Kostas Manolas non ha mai pienamente convinto il club azzurro. Dopo le difficoltà, condivise con la squadra, durante il ‘regno’ dell’attuale tecnico del Real Madrid, Manolas sembrava essersi ripreso con Gattuso quel posto da titolare accanto a Koulibaly destinato ad essere suo.

E invece, nonostante a Gattuso sia succeduto Spalletti, suo ex allenatore ai tempi della Roma nel biennio 2016-2017, le apparizioni di Manolas in campo con la maglia del Napoli si sono fatte sempre più rare.

Solo 3 apparizioni in questo campionato, fino al momento in cui le voci di un suo ritorno in patria sono diventare concrete e Manolas è stato ufficialmente annunciato questo pomeriggio dall’Olympiacos. Il Napoli, che fino a ieri aveva parlato di assenza per ‘motivi personali’ del calciatore, incasserà circa 1,8 milioni di euro in 24 mesi dalla cessione del difensore greco.

Manolas lascia Napoli e torna in Grecia, che accoglienza

Il ritorno in patria per il 30enne difensore ormai ex Napoli è stata una sorta di ‘scelta di vita’. La sua volontà di tornare nel campionato greco, unita ad una situazione per lui in Italia ormai non ottimale dal punto di vista del campo, ha spinto le parti a trovare un accordo.

Accoglienza incredibile per Manolas. Di quelle riservate ai campioni, con tantissimi tifosi dell’Olympiacos che sono scesi in strada per accogliere il difensore arrivato in sede a firmare il contratto che lo riporterà in Grecia.