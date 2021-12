“Il mese prossimo alla Continassa…”: Juventus, colpo di scena in attacco

A gennaio la Juventus si muoverà per regalare al tecnico Allegri un nuovo attaccante: nel mirino Martial del Manchester United

Reclama rinforzi Massimiliano Allegri. La rosa attualmente a disposizione, infatti, non soddisfa del tutto il tecnico bianconero il quale, nelle ultime ore, è tornato a chiedere alla dirigenza forze fresche e di tagliare qualche nome in esubero. In quest’ultima categoria ad esempio rientrano Arthur (potrebbe andare alla Lazio) e Aaron Ramsey, destinato a tornare in Premier League. Proprio dal campionato inglese, poi, potrebbe arrivare il nuovo attaccante invocato dall’allenatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Juventus, c’è Martial nel mirino

Si tratta, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, di Anthony Martial. Il francese, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, sta trovando poco spazio al Manchester United: appena 10 presenze complessive ed un gol. Il rapporto con il club è pessimo, con il divorzio che andrà in scena già a gennaio. Un’opportunità che la Juventus sta valutando: il suo è un profilo che piace molto tuttavia a preoccupare sono i costi legati al suo stipendio (15 milioni netti). L’affare, in particolare, si potrebbe sbloccare attraverso la formula del prestito.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, questa non ci voleva: Guardiola pronto a rovinar tutto

La società, al tempo stesso, ha messo nel mirino pure Gianluca Scamacca esploso nelle ultime settimane al Sassuolo. L’operazione, però, si preannuncia complicata perché i neroverdi non sembrano avere alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello. Con tutta probabilità, se ne riparlerà in estate. Infine, di recente si era parlato di un possibile interessamento nei confronti di Pierre-Emerick Aubameyang finito fuori rosa all’Arsenal: voci che, finora, non hanno trovato riscontro.