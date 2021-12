Serie A, che ribaltone: “I club hanno chiesto la proroga”

La querelle sulla cessione della Salernitana continua a tenere banco. I club sono però compatti nel far concludere il campionato ai granata.

La vicenda della Salernitana con la sua cessione obbligata causa multiproprietà di Claudio Lotito sta tenendo banco fin dal momento della promozione dei granata in Serie A. Una prima soluzione ‘tampone’ era stata trovata con la creazione di un Trust.

In pratica si era separata la società da Lotito con il solo obiettivo di trovare acquirenti. Il problema è che, a pochi giorni dal termine ultimo, il 31 dicembre, acquirenti non se ne sono trovati. Tutte le offerte infatti o non sono state ritenute affidabili o non sono state ritenute congrue.

Era quindi ventilata l’ipotesi di esclusione della Salernitana dal campionato. Una soluzione estrema che avrebbe inevitabilmente comportata grossi stravolgimenti di classifica, con le gare disputata e da disputare contro i granata che sarebbero state cancellate.

Salernitana, la ‘pezza’ della Serie A: proroga fino a fine stagione

Come riportato da un tweet del giornalista Fabrizio Biasin, la Serie A ha però deciso di provare a metterci una pezza, votando compatta (18 a favore e un solo astenuto, Lotito) per permettere alla Salernitana di concludere il campionato.

Una posizione ribadita anche dall’AD della Serie A Dal Pino che, a margine dell’Assemblea di Lega, ha confermato che i club hanno chiesto al Consiglio Federale una proroga sulla base di determinate condizioni che verranno successivamente specificate.