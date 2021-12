Tuchel e la notizia che gela Lukaku: doccia fredda per il Chelsea

Il Covid-19 colpisce anche il Chelsea: doccia fredda per Tuchel, tra i positivi ci sono Lukaku, Werner e Hudson-Odoi.

Arrivata negli ultimi minuti una notizia che è stata piuttosto una doccia fredda per il Chelsea e per Thomas Tuchel. Oltre all’infortunato Ben Chilwell, infatti, il mister dei Blues si ritrova alle prese con nuove assenze. La notizia gela il club dal momento che, tra i positivi al Covid-19, compaiono anche i nomi di Romelu Lukaku, Timo Werner e Callum Hudson-Odoi. Il Chelsea, quindi, nel match che si sta svolgendo in questi minuti contro l’Everton ha dovuto fare a meno di loro.

Premier League, caos contagi: si ferma anche Lukaku nel Chelsea

La Premier League è ogni ora che passa sempre più messa in difficoltà dai numerosi casi di positività al Covid-19. Nelle ultime ore, infatti, sono state annullate ben sei gare, tra cui quella del Tottenham prevista questa sera contro il Leicester. È arrivata pochi minuti fa una notizia che ha gelato anche il Chelsea di Thomas Tuchel.

Sono indisponibili Romelu Lukaku, Timo Werner e Callum Hudson-Odoi tutti e tre risultati positivi al Covid-19. La notizia è arrivata a pochi minuti dal fischio d’inizio del match di Premier League contro l’Everton che i Blues stanno giocando in questo momento. Queste sono state le dichiarazioni rilasciate perciò da Tuchel: “Abbiamo fatto alcuni test extra alle 12 di oggi per essere più sicuri e poi abbiamo dovuto scegliere la squadra”.