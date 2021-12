Svolta per il VAR: l’annuncio spiazza e cambia il futuro

A ‘La Gazzetta dello Sport’, Rocchi ha confermato che la Serie A si avvicina alla svolta rendendo pubblici i dialoghi degli arbitri

La Serie A è pronta a rendere più coinvolgente e meno ‘oscuro’ il suo ‘dietro le quinte’. La novità epocale alla quale si arriverà molto presto riguarderà il Var. Il nuovo corso è stato già anticipato qualche tempo fa. Ne aveva parlato anche il presidente Aia Alfredo Trentalange. Ora vi è la conferma. Il designatore Gianluca Rocchi ha fatto sapere che i dialoghi tra Var e arbitro saranno pubblici.

Var, dialoghi pubblici: arrivano le spiegazioni sui motivi delle decisioni adottate dai direttori di gara

La svolta non ufficiale in realtà si è già compiuta nella partita di Coppa Italia tra Hellas Verona e Empoli. In questa circostanza, infatti, il ‘privilegio’ sarebbe stato concesso soltanto ad alcuni giornalisti che hanno potuto ascoltare i dialoghi avvenuti tra l’arbitro Dionisi e Irrati, presente al Var.

“Vogliamo dare agli arbitri un’immagine diversa. A volte vengono messi in discussioni certi aspetti e questo ci fa molto arrabbiare. Proveremo dunque a far ascoltare i nostri dialoghi pubblicamente, non abbiamo nulla da nascondere”: questo il commento del designatore Rocchi affidato a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il designatore si è anche difeso dall’accusa di concedere molti rigori: “Il nostro paese è in linea con lo standard europeo. Tanto dipende dai falli che avvengono in area di rigore. Noi dovremo sempre essere a sanzionare quei casi che lo meritano. Possiamo forse provare a toglierne qualcuno ma non troppi”, ha concluso Rocchi.