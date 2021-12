Lazio, per l’attacco c’è l’idea Petagna: la posizione del Napoli

La Lazio si attiva in vista del mercato, Sarri cerca un attaccante. Piace Petagna del Napoli, ma la posizione degli azzurri è chiara

Il 3-1 rifilato al Genoa nel pomeriggio ha rinfrancato un po’ gli animi della piazza, ma la Lazio è ancora lontana dal riprendersi al 100% del proprio potenziale. Dopotutto i limiti dell’organico a disposizione di Maurizio Sarri sono ben noti. Tanto alla tifoseria, quanto (soprattutto) alla dirigenza biancoceleste.

Ragion per cui, maniche rimboccate e sguardo vigile: il DS Tare rispolvera la propria wish-list in vista del mercato invernale, consapevole di quello che serve alla sua Lazio. In particolare in attacco, dove il tema vice-Immobile è una delle principali caselle da spuntare: Muriqi continua a non dare garanzie e lì in attacco serve un profilo capace di garantirne qualcuna in più.

Lazio, idea Petagna come vice-Immobile: il Napoli vuole trattenerlo

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, tra i tanti nomi sulla lista biancoceleste, compare anche quello di Andrea Petagna. L’ex Spal e Atalanta è terzo nella gerarchia offensiva di Spalletti, ma è risultato spesso prezioso per il suo Napoli. Alla Lazio, l’attaccante classe 1995 potrebbe trovare molto più spazio e giocare in un sistema comunque capace di esaltarlo come fulcro offensivo del gioco. E rappresentare un vice-Immobile più che dignitoso.

Ad oggi, non risultano contatti ufficiali tra le due società, ma la posizione del Napoli appare piuttosto chiara. Così come il gradimento dei biancocelesti. Come già successo in estate (quando Petagna fu ad un passo dalla Sampdoria), il Napoli vorrebbe trattenere il bomber lombardo, rimandando al mittente la corte della Lazio e delle altre possibili pretendenti.

D’altronde, l’infortunio di Osimhen (e una sua eventuale convocazione per la Coppa d’Africa) ha creato maggior spazio per Petagna, che adesso può ritagliarsi un minutaggio di tutto rispetto con una delle formazioni più in voga della Serie A. Spalletti lo stima e lo reputa prezioso, tutt’altro che disposto ad aprire ad una sua cessione a gennaio. Per di più ad una possibile rivale come la Lazio dell’ex Sarri.