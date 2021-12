“A gennaio addio United”: svolta a sorpresa per il campione

La Juventus a gennaio regalerà un nuovo attaccante ad Allegri, che non sarà però Cavani intenzionato a lasciare lo United.

Reclama rinforzi offensivi Massimiliano Allegri in vista del mercato di gennaio. Alvaro Morata e Moise Kean, nonostante siano stati difesi a spada tratta di recente, non hanno convinto del tutto l’allenatore che ora ha chiesto alla dirigenza di provare a portare a Torino un nuovo attaccante. Il sogno resta Dusan Vlahovic tuttavia gli alti costi legati all’operazione nonché la folta concorrenza hanno spinto, per ora, il club a valutare altri profili.

Cavani lascia lo United: va al Barcellona

Un nome che piace molto quello di Edinson Cavani che a breve lascerà il Manchester United. I suoi spazi, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, si sono ristretti e fin qui ha totalizzato appena 8 presenze di cui 5 in Premier League e 3 in Champions. A 34 anni l’uruguagio si sente ancora bene e vuole tornare protagonista in un’altra squadra. Che, però, non sarà la Juventus. Stando a quanto riportato da TycSport, infatti, con tutta probabilità finirà al Barcellona.

I blaugrana, orfani ormai di Sergio Aguero che di recente ha annunciato il proprio ritiro, necessitano di una nuova punta ed hanno individuato nell’ex Napoli il profilo più adatto per sostituire l’argentino. Probabile quindi che, a questo punto, la Juventus sposti il proprio mirino su Anthony Martial che ai Red Devils sta vivendo una situazione simile a quella di Cavani. Incontri tra le parti, tesi a verificare la fattibilità dell’operazione, sono previsti a breve: Allegri intanto aspetta e per bucare la porta del Bologna sabato continuerà a fare affidamento su Morata.