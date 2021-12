Rivoluzione Mondiali, ecco il sondaggio che fa gongolare la FIFA

La Fifa ha compiuto un’indagine su circa 30 mila tifosi ricevendo ampia apertura sull’ipotesi di disputare i Mondiali ogni due anni

Un Mondiale ogni due anni. C’è anche chi ci ha scherzato sopra per via delle complicazioni riscontrate dalla nazionale italiana ad ottenere il pass per la fase finale dell’edizione del 2018 e per quella in programma sul finire del 2022 in Qatar. Al di là di ogni motto di spirito, la Fifa sembra voler lavorare seriamente sull’ipotesi e nei giorni scorsi ha anche lanciato un sondaggio. I risultati sono stati pubblicati nella giornata di oggi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mondiali ogni due anni: la Fifa pubblica i risultati, sì legato ad una condizione: numero di impegni invariati

Sono stati 30mila 390 i tifosi sottoposti all’indagine condotta dalla Fifa in merito alla programmazione del Mondiale ogni due anni. I risultati sono stati ampiamente favorevoli. Il 63.7% dei maschi che hanno preso parte al sondaggio, infatti, ha promosso la proposta. Anche le donne sono d’accordo, al 52.4%. La condizione è che non aumentino il numero degli impegni per i calciatori.

Favorevoli all’iniziativa soprattutto Turchia (87%), India (85%) e Sudafrica (85%). Indice negativo in due nazioni: Germania (42%) e Francia (40%). Dal continente africano ok in larga scala (76%).

LEGGI ANCHE >>> Lazio, riecco la vittoria: la risposta di Luis Alberto ‘spiazza’ Sarri

La concentrazione dell’Italia dovrà rimanere concentrata sui playoff di marzo in cui la squadra di Roberto Mancini, campione d’Europa soltanto pochi mesi fa, scenderà in campo per non finire nuovamente fuori pista come avvenuto a novembre 2017. Azzurri abbinati alla Macedonia del Nord in semifinale. In caso di qualificazione, in finale possibile incrocio con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato con la Turchia in occasione della prima partita.