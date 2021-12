Bologna-Juventus, l’imprevisto che rischia di rovinare i piani degli allenatori

Tra poco medo di un’ora si dovrebbe giocare la gara tra il Bologna e la Juventus, ma c’è una fitta nebbia al Dall’Ara.

Dopo il pareggio della settimana scorsa, la Juventus vuore ritornare a vincere per cercare di non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League. Il quarto posto, occupato dal Napoli di Spalletti, dista otto punti. Per i bianconeri non sarà un match facile, visto che la squadra di Mihajlovic è tra le sorprese del campionato.

Gli emiliani cercheranno di fare il colpaccio dopo le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Torino. La gara è fondamentale per entrambe, ma ci potrebbe essere un imprevisto che potrebbe sconvolgere i piani sia di Massimiliano Allegri che di Sinisa Mihajlovic.

Bologna-Juventus, fitta nebbia allo Stadio Dall’Ara

Questo famoso imprevisto è rappresentato dal ‘pericolo nebbia‘. Da questa mattina che Bologna si è svegliata avvolta dalla nebbia. Le prime immagini del Dall’Ara arrivano dal canale ‘Twitter’ della società rossoblù.

Il video pubblicato dal Bologna mostra una fitta nebbia all’interno dell’impianto sportivo. La partita, per il momento, non è a rischio, ma si attendono degli aggiornamenti dal capuologo emiliano. Recuperare questa gara sarebbe difficile, visto il fitto calendario di entrambe le squadre.