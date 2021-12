“Non sa il regolamento…”: Gasperini si dispera e finisce nel mirino

Post-partita rovente tra Atalanta e Roma: dopo il 4-1 dei giallorossi e le critiche di Gasperini all’arbitraggio, c’è l’attacco al tecnico della Dea

Un risultato tanto inatteso quanto rumoroso. Soprattutto, un risultato che ha dato una spallata alla lotta Champions del nostro campionato. La Roma espugna Bergamo e lo fa servendo un poker a domicilio dell’Atalanta. Quattro reti che sono esplose dopo il pari annullato a Zapata, per un episodio controverso giudico e annullato poi dal VAR.

“Mi aspetto una spiegazione, perché così faccio difficoltà. O il pallone lo tocca Palomino ed è fuorigioco, oppure è autogol di Cristante. Il VAR ha a disposizione tante telecamere, che le utilizzassero. E soprattutto che qualcuno venisse a darci una spiegazione. Ma scherziamo?”, ha tuonato Gasperini (tecnico della Dea) ai microfoni di ‘DAZN’.

Gian Piero #Gasperini non sa il regolamento del calcio e non conosce i concetti che regolano il fuorigioco, con la posizione attiva di un giocatore a prescindere dal tocco. Senza parlare del fatto che A ME pare ci sia un tocco di braccio di Zapata#AtalantaRoma — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) December 18, 2021

“Gasperini non sa il regolamento…”, l’attacco a Gasperini del giornalista Biafora

Parole che hanno fatto rumore e che hanno subito scatenato la critica sportiva romana. “Gian Piero Gasperini non sa il regolamento del calcio e non conosce i concetti che regolano il fuorigioco, con la posizione attiva di un giocatore a prescindere dal tocco. Senza parlare del fatto che a me pare ci sia un tocco di braccio di Zapata”.

Così ha twittato al vetriolo Filippo Biafora, giornalista del Tempo. Per Gasperini non è la prima volta che chiama in causa la classe arbitrale italiana, dopo alcuni errori che hanno penalizzato (a parere del tecnico orobico) nel corso di questo avvio di campionato.