L’ennesima sentenza di Cassano che fa arrabbiare i tifosi dell’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi continua a brillare in campionato. La netta vittoria di Salerno ha visto i campioni d’Italia dominare ed offrire un bel gioco con i tifosi in ‘visibillio’ per le giocate dei propri beniamini. Grazie alla vittoria sui malcapitati campani l’Inter ha raggiunto quota 103 reti nell’anno solare, record storico per la società nerazzurra.

Mentre in campionato la squadra milanese ‘fa sognare’ situazione diversa è in Champions League dove il sorteggio ha sicuramente detto male alla squadra di Inzaghi. I nerazzurri affronteranno agli Ottavi di finale il Liverpool di Jurgen Klopp, una delle squadre favorite alla vittoria finale del torneo. I nerazzurri partono ‘sulla carta’ sfavoriti, ma c’è chi, come Antonio Cassano, li vede praticamente spacciati.

Cassano non crede affatto nella qualificazione dell’Inter

Parlando ai microfoni della Bobo Tv su Twitch l’ex calciatore pugliese, nonchè simpatizzante nerazzurro, ha spiegato perchè crede davvero poco al passaggio del turno della formazione milanese. Cassano ha dato percentuali molto basse alla squadra che al momento domina in Italia:

“Devo dire che il mio cuore dice tutta la vita Inter, ma sulla carta i nerazzurri hanno il 15-20 % di possibilità. Il Liverpool fa un altro sport. Giocano in mille modi e a mille all’ora. Difendono con coraggio, pressano alti e recuperano subito il pallone, davvero non riesco a trovare un difetto a questa squadra. Rispetto alla passata stagione hanno un’alternativa in più che è Diogo Jota che sta togliendo il posto a Firmino al centro dell’attacco. Dico 20% Inter e 80 % Liverpool per il passaggio del turno“