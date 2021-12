“Trattativa avanzata”: Milan, affare in chiusura. Superati due club

Il Milan ha messo a tacere le voci di calciomercato che circondavano una giovane stella trovando l’accordo per il rinnovo fino al 2026.

La storia del calciomercato insegna che, oltre a sondare il terreno per eventuali acquisti che possano migliorare la rosa, un club deve tenere sempre sotto controllo la situazione contrattuale delle sue stelle. Altrimenti rischia di perderle, a volte anche a zero.

È una lezione che il Milan ha imparato bene e sulla propria pelle. L’addio di Donnarumma nell’estate 2021 e la complicata situazione che riguarda Kessié del resto sono attualità. Ma proprio per questo il Diavolo non intende più farsi trovare impreparato.

È notizia di queste ore, come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che la trattativa per il rinnovo di contratto tra il Milan e Rafael Leao è in dirittura d’arrivo. L’attuale accordo, che scadeva nel 2024, sarà prolungato fino al 2026. Una mossa che mette a tacere le voci di mercato che circondavano il giovane talento portoghese.

Milan-Leao, avanti fino al 2026

È ancora Schira infatti a sottolineare su Twitter che Rafael Leao aveva ricevuto importanti apprezzamenti in ben due occasioni. Una situazione che rischiava di diventare spinosa e che invece si è risolta con l’accordo tra Jorge Mendes e Paolo Maldini.

Attualmente fuori per infortunio fino al 2022, Leao rappresenta uno dei punti fermi del Milan del presente e del futuro. Arrivato nell’estate 2019 dal Lille per 15 milioni di euro, ha messo insieme fino a oggi 92 presenze in rossonero segnando 18 gol e mostrando costanti segnali di maturità e margini di miglioramento ancora inesplorati.

Archiviata questa importante operazione, il Milan tornerà a occuparsi del mercato in entrata, che già a gennaio dovrebbe prevedere l’arrivo di un difensore dopo l’infortunio occorso a Simon Kjaer. Senza dimenticare che sono ancora in bilico i rinnovi di Alessio Romagnoli e Ismael Bennacer.