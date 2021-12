Icardi in Serie A, Marotta a sorpresa: la dichiarazione in diretta

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato del buon momento nerazzurro ed è tornato su Icardi.

Manca solo un match e terminerà il 2021 ed il girone di andata e l’Inter ha buone possibilità di terminare la stagione come campione d’Inverno. I nerazzurri sono reduci da una striscia positiva di diversi risultati e la squadra di Inzaghi è sempre più protagonista. Il gioco dell’Inter è la sua arma principale e l’ex tecnico della Lazio sta gestendo al meglio la rosa nerazzurra.

L’ad nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di 90° minuto ed ha parlato di questo girone di andata della squadra campione d’Italia, capace di resistere agli addii di Hakimi, Eriksen e Lukaku.

Inter, le parole di Marotta su Conte e sulla squadra

Marotta ha parlato del motivo per cui Antonio Conte non si è mai qualificato agli Ottavi di Champions League: “Non c’è una risposta precisa. Quest’estate il club è stato condizionato da temporali violenti, abbiamo trovato la nostra stella polare, abbiamo trovato la strada giusta con il riequilibrio del club dopo le partenze di Hakimi, Lukaku e di Eriksen, senza dimenticare Conte. Non credo comunque si sia pentito, si va avanti e non serve rivangare il passato. Siamo riusciti a facilitare l’ingresso di Inzaghi. L’obiettivo è quello di conquistare la seconda stella”.

Marotta ha parlato poi anche del possibile ritorno di Mauro Icardi in Serie A: “Al momento l’Italia non è più quella del passato, è un campionato di transizione dove si perde qualità. Non sta a me commentare la vicenda Icardi, non è un nostro giocatore e siamo contenti dei nostri attaccanti. Certo è che il calcio trarrà beneficio nel momento in cui i giocatori di qualità torneranno nel nostro paese”.