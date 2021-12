Serie A, forfait last minute: il tecnico deve correre ai ripari

Stop dell’ultim’ora in Serie A. Nel riscaldamento di Torino-Verona si è fermato nel riscaldamento il ceco Barak, out anche dalla panchina.

Nuovo pesante stop in casa Verona e soprattutto per i Fantaallenatori di Serie A. Nel riscaldamento del match pomeridiano tra Torino ed Hellas Verona si è fermato all’ultimo minuto il trequartista ceco Antonin Barak. Igor Tudor perde cosi una pedina fondamentale in vista del match in trasferta.

Inizialmente Barak era nelle formazioni ufficiali, ma dopo un provino dell’ultim’ora è stato rivalutato per un problema fisico e non farà parte del match, neanche presente in panchina. Al suo posto Tudor lancia l’attacco ‘pesante’ con Kevin Lasagna accanto al ‘Cholito’ Simeone. Già prima del match Barak era in dubbio a causa di alcuni problemi fisici.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, match ancora più difficile per il Verona

Con precisione Barak ha accusato un problema alla schiena, lo stesso che lo ha costretto a restare fermo nelle ultime giornate di campionato e che ha privato Tudor di uno degli elementi fondamentali del suo undici titolare. Il Verona è attualmente tredicesimo in classifica ed è davanti in classifica proprio al Torino.

LEGGI ANCHE >>> Il Covid mette i bastoni tra le ruote alla Serie A: stretta del Governo in arrivo

Per Barak si tratta di un piccolo ‘caso’ visto che il giocatore è in difficoltà fisiche da diverse settimane ed il club veneto si porta cosi in emergenza a centrocampo.