Juve, rivelazione clamorosa di Raiola: una stella vuole andarsene

Quale sarà il futuro di Matthijs de Ligt della Juventus? Mino Raiola ed il calciatore sembrano avere le idee chiare: la rivelazione.

Mino Raiola fa scattare l’allarme in casa Juventus. I bianconeri, dopo aver risalito la china in campionato, devono fare ora i conti con le ultimissime dichiarazioni del super procuratore. Raiola, agente tra gli altri del difensore della Juve Matthijs de Ligt, ha rilasciato una intervista al quotidiano olandese ‘NRC’. Una intervista fiume durante la quale si è lasciato andare ad una rivelazione che ha del clamoroso. Una dichiarazione “tra naso e labbra”, come dicono in Olanda, che sta ad indicare appunto una rivelazione piuttosto importante.

Raiola, rivelazione su de Ligt

Il super agente Mino Raiola, intervenuto ai microfoni di NRC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del futuro di Matthijs de Ligt, difensore olandese della Juventus di Andrea Agnelli.

Ecco quanto dichiarato: “De Ligt ora è pronto per un nuovo step, lo pensa anche Matthijs stesso”. Questa la risposta dell’agente dell’olandese a proposito del futuro del suo assistito bianconero. La Juventus drizza le antenne e fa scattare l’allarme, in modo tale da prepararsi a qualsiasi evenienza. Il destino del difensore potrebbe presto cambiare? Nulla è ancora certo. E’ chiaro, però, che l’intervista di Raiola è un bel campanello d’allarme.