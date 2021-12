PSG, il gesto spiazza i tifosi: vuole tornare in Serie A?

Mauro Icardi è uno dei nomi caldi del mercato della Juve. Adesso ad avvicinare l’argentino ai bianconeri spunta anche un indizio social.

Dopo un inizio di stagione ben al di sotto della aspettative, la Juve di Allegri sembra aver trovato, con la vittoria di ieri contro il Bologna e la qualificazioni agli ottavi di Champions League da prima del girone, un minimo punto di svolta.

Anche l’attacco, che sembrava avere le polveri eccessivamente bagnate, sta pian piano ritrovando i gol nei piedi di un Morata giunto alla terza marcatura esterna consecutiva. Ciononostante la dirigenza della Juve è sempre pronta ad intervenire sul mercato per puntellare il reparto offensivo.

Il nome caldo è sempre quello di Vlahovic, ma vari fattori, tra cui le resistenze ambientali da parte della Fiorentina, stanno facendo propendere la Juve per una soluzione alternativa. Nome di questa alternativa potrebbe essere quello di Mauro Icardi del PSG. Il quale, ad alimentare le voci sul suo conto, ha anche postato una foto social abbastanza ambigua.

Icardi in bianco e nero. Anche in futuro?

L’attaccante argentino è un vecchio pallino della Juve. Già ai tempi dell’Inter si parlò di un suo possibile approdo a Torino. All’epoca però l’affare non andò mai oltre una semplice idea e, anche per la poca propensione dell’Inter nell’intavolare una trattativa con i rivali di sempre, Icardi passò al PSG.

Ad oggi però Maurito sembra chiuso dalla concorrenza stellare che c’è a Parigi. Ecco quindi che l’ipotesi Juve torna a prendere piede. Alimentata dallo stesso Icardi, uno che in quanto ad utilizzo spesso strumentale dei social non è certo secondo a nessuno. Una semplice didascalia ad un foto in bianco e nero che però, conoscendo il soggetto, potrebbe davvero nascondere indizi circa un suo futuro bianconero… anche in campo.