Il Covid mette i bastoni tra le ruote alla Serie A: stretta del Governo in arrivo

Il Covid incombe nel mondo dello sport e non. Il Governo è pronto ad attuare una nuova e incredibile riforma che riguarda i tifosi.

Il mondo dello sport ed in particolare del calcio è stato totalmente rivoluzionato, negli ultimi due anni, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, meglio noto anche come Covid-19. La Serie A ha vissuto momenti difficili e nello scorso anno gran parte del campionato si è disputato ‘a porte chiuse’. Quest’anno si è tornato tra virgolette alla normalità, ma l’emergenza Covid non è ancora debellata.

L’aumento dei casi nelle ultime settimane ha destato grande preoccupazione, in Italia la situazione non è critica come in Germania o in Inghilterra, ma il Governo è al lavoro per fermare l’emergenza. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera è possibile un nuovo clamoroso gesto da parte del Governo che ‘fa tremare’ gli appassionati di calcio.

Serie A, il Covid crea una nuova emergenza per gli stadi

Per fermare l’aumento dei casi nel nostro paese ed allo stesso tempo per evitare una nuova chiusura degli stadi il Governo starebbe pensando ad una clamorosa ipotesi. Per entrare allo stadio i tifosi dovrebbero non solo mostrare il Super Green Pass (per dimostrare di essere vaccinati), ma anche l’esito negativo di un tampone. Una scelta clamorosa e che già adesso sta destando tante polemiche.

Al momento manca l’ufficialità riguardo questa cosa, ma il Governo potrebbe decidere per questa ‘ulteriore stretta’ il prossimo 23 Dicembre, a ridosso delle festività natalizie. La situazione negli altri paesi è molto critica ed in Italia viene ritenuto opportuno evitare di ripetere gli stessi errori delle nazioni vicine.