Tutto pronto per Torino-Verona. Sta per iniziare il match delle ore 18:00 del diciottesimo turno di Serie A 2021/2022.

Sta per iniziare Torino-Verona, match delle ore 18:00 del diciottesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico Grande Torino Ivan Juric ospita la sua ex squadra, guidata oggi da Igor Tudor. Un match dal sapore piuttosto romantico che va in scena dopo due pareggi ed una vittoria nelle ultime tre gare per la formazione di casa. Gli scaligeri ed i granata sono appollaiati al dodicesimo ed al tredicesimo posto in classifica, divisi da un solo punto. L’obiettivo di entrambi gli allenatori, infatti, non a caso, sono i tre punti per provare il balzo su Sassuolo e Bologna e finire nella parte sinistra della classifica generale di Serie A. Arbitra il match il signor Fabbri di Ravenna. Al VAR, invece, il duo formato da Ghersini e Giallatini. Gli assistenti del direttore di gara sono Rossi e Dei Giudici.

Torino-Verona, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Berisha, Izzo, Buongiorno, Ola Aina, Ansaldi, Rincon, Mandragora, Kone, Baselli, Brekalo, Linetty, Zaza.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Magnani, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: Pandur, A. Berardi, Cetin, Sutalo, Coppola, Ruegg, Hongla, Ilic, Barak, Cancellieri, Lasagna, Ragusa.