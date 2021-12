“Può dire addio a gennaio”: colpo di scena per il campione italiano

Possibile gennaio di trattative in uscita in casa Genoa: tra i partenti anche Sirigu e potrebbe cambiare aria Biraschi.

La stagione che sta vivendo il Genoa è sicuramente tra le più difficili degli ultimi anni. Il club, inoltre, ha cambiato proprietà di recente, passando dalla gestione di Enrico Preziosi a quella di 777 Partners. Da qui l’idea di apportare una rivoluzione che possa seminare un futuro migliore e più competitivo per lo storico club.

Genoa, Sirigu può andare via a gennaio. In bilico anche Biraschi

Secondo quanto riferisce ‘TMW’, a sorpresa con l’avvento del calciomercato di gennaio potrebbe essere ceduto il portiere Salvatore Sirigu. Una decisione da prendere sebbene si tratti di uno dei calciatori con maggiore esperienza nella rosa genoana e del campione d’Europa con la Nazionale italiana. Evidentemente si vuole cercare di capitalizzare dai tesserati che possano avere maggiore mercato e anche cominciare a ringiovanire il gruppo squadra a disposizione di mister Sheva.

Ovviamente tutto ciò sarà preso in considerazione soltanto in caso di offerta, non si cercherà volutamente la cessione. La medesima situazione vale per il difensore Biraschi mentre ci sarà bisogno di fare chiarezza sul futuro di Mattia Destro. Con la precedenza dirigenza il calciatore aveva avanzato negoziazioni per il rinnovo del contratto, mentre al momento la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Sicuramente le parti si riuniranno per parlarne, anche perché pure Destro pare avere del mercato a disposizione.