“Rotazioni, speriamo che…”: Pochettino tiene sulle spine Donnarumma

Pochettino interviene in conferenza stampa in vista di PSG-Feignies Aulnoye e parla del tema rotazioni: Donnarumma ancora sulle spine.

Mauricio Pochettino, con i diversi grandi campioni che ha a disposizione tra le fila del Paris Saint-Germain, sembra aver ormai deciso di proseguire sulla via delle rotazioni, per provare a far giocare la maggior parte dei giocatori quanto più possibile. Anche per sfruttare le capacità di ognuno di loro.

L’alternanza che più sta facendo parlare, ormai dal luglio di questo 2021, è quella che ha come protagonisti Gianluigi Donnarumma da un lato e Keylor Navas dall’altro. Nonostante le buone prestazioni tenute dal portiere italiano, infatti, il mister del club parigino sembra comunque voler continuare ad alternarlo con l’altro difensore estremo della squadra.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Pochettino in conferenza: “Rotazioni? Speriamo che ci sia l’opportunità…”

Mauricio Pochettino è perciò intervenuto, in conferenza stampa, in vista della gara contro il Feignies Aulnoye per la Coppa di Francia. Questa sera alle ore 21:10 avrà, infatti, inizio il match e il mister del club parigino ha in merito a ciò dichiarato, alla ‘PSG TV’: “È fantastico avere l’opportunità di giocare contro club di altre divisioni e club dilettanti. Affrontare Feignies Aulnoye, che gioca nella N3, ci dà la possibilità di condividere questi momenti e sfruttare la competizione. È magnifico per il calcio. Dobbiamo mostrare loro rispetto e dimostrare che vogliamo qualificarci. La Coupe de France è tutta una questione di passione, emozione ed è un’occasione speciale“.

LEGGI ANCHE >>> “Salta il campionato se…”: Juventus, Ezio Greggio è netto

Il tecnico ha poi però parlato anche delle possibili rotazioni, tema che continua a tenere sulle spine Gianluigi Donnarumma: “È una buona opportunità per i ragazzi di entrare in squadra e di prendere un po’ di tempo per giocare. Stanno lavorando bene e alcuni avranno l’opportunità di giocare. Speriamo che abbiano opportunità. È importante che si sentano bene e che sappiano di far parte del nostro progetto. La priorità è sempre vincere. Poi cerchiamo di migliorare i dettagli. La rosa è grande, con i giovani che prenderanno parte alla partita“.