“Dobbiamo rispettarlo…”: PSG, sorpresa Leonardo. Addio al campione?

Sempre più incerto il futuro di Mbappé e a tracciare una linea è stato Leonardo, direttore sportivo del PSG, durante un’intervista.

Che Kylian Mbappé sogni di andare al Real Madrid ormai non è più un segreto. Da circa un anno se ne parla e spesso e volentieri lo stesso attaccante ha dichiarato apertamente l’intenzione di un’avventura sportiva lontana dalla Francia come step di crescita per lui importante. Più che mai si sta aprendo adesso questa prospettiva.

PSG director Leonardo on Kylian Mbappé future: “If Mbappé decides to stay, he will stay because it’s our desire. We’d like him to stay but we have to respect his position”, he told @lejdd. 🇫🇷 #PSG

“I think there are still good chances to extend his contract”, he added. pic.twitter.com/2UnW0cN8Uu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2021