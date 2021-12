“Basta! Via a gennaio”: Milan-Napoli, tifosi infuriati con il rossonero

Partita complicata per il Milan, quella che sta giocando a San Siro contro il Napoli. Uno dei rossoneri è finito nel mirino.

Cominciano ad emergere problemi chiari in casa Milan. Il match contro il Napoli, che ha visto gli azzurri andare in vantaggio con la rete di Elmas, ha di fatto inasprito gli animi dei tifosi che già da tempo hanno cercato di accendere un campanello d’allarme che potesse attirare anche l’attenzione dello stesso club. La chiave tattica, ovviamente, è un altro aspetto considerevole che sta tenendo botta.

Sui social si respira aria di insoddisfazione tra i tifosi, che proprio in questi minuti si stanno scagliando in maniera netta sia contro la squadra ma anche contro Pioli. L’allenatore, secondo le critiche social, sarebbe reo di non riuscire a cambiare una chiave tattica che vede in evidentemente difficoltà alcuni elementi della squadra rossonera. Uno di loro, un particolare, sta attirando le critiche furibonde della piazza milanista.

“Via a gennaio!”: Kessie, i tifosi del Milan si scagliano contro di lui

Il Napoli sta mettendo in difficoltà la squadra di Pioli. La disposizione tattica proposta da Spalletti è tutt’altro che semplice da affrontare per i rossoneri, che durante il match hanno mostrato concretamente quanti limiti si nascondano anche nelle individualità di alcuni giocatori. Uno su tutti, Frank Kessie.

Kessie è fuori da milanello ormai

Non ci sta con la testa — Danush_d🧱 (@DanieleQuaglia7) December 19, 2021

Kessie comunque si dovrebbe fare un esame di coscienza visto quello che chiede e quello che sta dando in campo!!! — Daniele Giuglio 🔴⚫️ (@Danielegiuglio) December 19, 2021

Serve una grande reazione di squadra, il #Milan davanti sembra davvero poca cosa. #Kessie lontano parente del cc ammirato nella scorsa stagione, bene Florenzi e Romagnoli — Daniele Longo (@86_longo) December 19, 2021

Kessiè va messo fuori rosa. — G.Penati 🍀 🔴⚫ (@gabriele_penati) December 19, 2021

Proprio il centrocampista rossonero è al centro delle polemiche, con i tifosi rossoneri che si sono scagliati in maniera netta contro di lui. “E’ un lontano parente di quello che abbiano apprezzato”, scrive un tifoso sui social al quale si legano tanti altri commenti con lo stesso spirito. “Adesso basta! Il club lo venda già a gennaio!”, scrive un altro supporter della squadra di Pioli.