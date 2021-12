Rivoluzione Cagliari, quattro addii e due acquisti per la salvezza

Il calciomercato del Cagliari potrebbe entrare nel vivo già in vista della prossima sessione invernale. Assalto a un nuovo attaccante a quattro possibili cessioni. Possibili anche addii illustri

Il Cagliari prepara una possibile rivoluzione in vista del mercato di gennaio. La società isolana sarebbe pronta a confermare Mazzarri dandogli massima fiducia anche in vista della seconda parte di stagione, ma potrebbe mettere mano al mercato con forza e decisione. Occhio al possibile addio di Godin e Nandez.

Il primo piace particolarmente in Premier League, ma non è escluso un suo possibile ritorno in Liga o addirittura un trasferimento in MLS. Nandez, come noto, invece, piace particolarmente all’Inter, ma anche al Napoli e alla Roma. Il Cagliari sarebbe pronto ad aprire concretamente al suo addio, ma solamente di fronte a un’offerta da circa 40 milioni di euro.

Calciomercato Cagliari, anche Keita Balde in bilico: piacciono Lasagna e Izzo

Lasagna e Izzo per completare la rosa di Mazzarri in vista di gennaio. I rossoblù, inoltre, potrebbero puntare il dito anche su un nuovo centrocampista, abile in fase difensiva, ma anche nella costruzione del gioco. Lasagna e Izzo, già accostati al Cagliari nelle scorse sessioni di mercato, potrebbe ritrovare conferme nel corso dei prossimi mesi. Attenzione anche ai possibili sacrifici di Keita Balde e Caceres.

Per quel che riguarda il centrocampo, invece, non è escluso che il ds Capozucca possa rivalutare il profilo di Pulgar, già accostato ai rossoblù nelle passate stagioni. Poco utilizzato da Italiano alla Fiorentina, il cileno potrebbe tornare di moda anche se, attualmente, non esistono riscontri ufficiali. La rivoluzione del Cagliari è già entrata nel vivo.