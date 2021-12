“Ha sbagliato, non lo doveva fare”: caos Napoli, il giudizio è netto

Il post partita di Milan-Napoli ha lasciato polemiche. In casa rossonera sono in tanti ad essere perplessi per il gol annullato a Kessie.

Il posticipo della diciottesima giornata di Serie A ha visto il Napoli espugnare San Siro nel big match di questo turno. Gli azzurri sono passati in vantaggio dopo 3 minuti grazie al gol di Elmas ed hanno conservato il risultato fino alla fine. Il Milan ha provato a trovare il pareggio, ma non si è quasi mai reso pericoloso per la porta avversaria. Grazie a questo risultato sorride l’Inter, campione d’Inverno con un turno di anticipo.

Un episodio che sta facendo discutere e che probabilmente genererà ulteriori critiche nei prossimi giorni è il gol annullato al Milan al novantesimo minuto, rete annullata a Frank Kessie. Il VAR con l’arbitro Massa hanno optato per annullare la rete dopo diversi minuti di attesa, gol annullato per il fuorigioco all’attaccante francese Olivier Giroud.

Napoli, per la Gazzetta il gol non andava annullato

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato platealmente la scelta di Massa ed ha criticato la decisione di annullare la rete. Secondo la rosea Giroud era fermo a terra e non ha tentato in alcun modo di provare a prendere la palla, quindi giudicare il suo fuorigioco come attivo è ‘esagerato’. Massa ha fatto bene ad andare al VAR, ma alla fine ha preso la scelta ‘errata’.

La Gazzetta paragona questo episodio al gol annullato all’Atalanta contro la Roma nel match di sabato pomeriggio. In quell’occasione Cristante ha anticipato Palomino per evitare il gol nerazzurro, il difensore orobico ha provato però a colpire la palla ed era giusto quindi punire l’azione con il fuorigioco. Situazione diversa a San Siro in una domenica che crea, ancora una volta, tante polemiche per le decisioni arbitrali.