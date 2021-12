“Non sono convinto…”: futuro Haaland, ecco la clamorosa ‘bocciatura’

Rummenigge, ex Bayern Monaco ed ex Inter, parla di uno dei fenomeni del calcio contemporaneo: arriva la ‘bocciatura’ per Haaland.

Erling Braut Haaland, fenomeno norvegese classe 2000, è ogni giorno di più uno dei giocatori che desta maggior interesse sul mercato del mondo calcistico. Forte è la volontà di portarlo nel proprio club, soprattutto per il Real Madrid, ma anche per il Bayern Monaco. La sua partenza dal Borussia Dortmund, quindi, appare ormai sempre più scontata. In molti elogiano le sue capacità fisiche e la facilità con cui riesce a trovare il gol, anche nelle situazioni più complicate. Nelle ultime ore, però, è arrivata anche una ‘bocciatura’ per lui.

Arriva la ‘bocciatura’ per Haaland: Rummenigge non è convinto di un approdo al Bayern

Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante di Bayern Monaco e Inter, ha parlato della possibilità che ci sarebbe di vedere Erling Haaland indossare la maglia del Bayern Monaco, se non a gennaio almeno nella prossima stagione con il mercato di giugno. Intervistato da ‘Bild’, infatti, ha dichiarato: “Non sono convinto al 100% che lo stile di Haaland si possa adattare al Bayern tanto quanto quello di Lewandowski”.

Rummenigge è, infatti, convinto che Lewandowski possa ancora dare tanto al Bayern Monaco, alla Bundesliga e in generale al mondo del calcio: “A mio avviso può restare ad alti livelli per 2-3 anni e fare ancora tanti gol“. Al tempo stesso, però, l’ex centravanti non mette certamente in dubbio le qualità del classe 2000 norvegese che anche in questa stagione con il Borussia Dortmund sta dando grande spettacolo di sé e di ciò che è in grado di poter fare: “È un grande talento e un grande giocatore“. In questa stagione ha infatti già segnato ben 19 gol in 16 partite.