“Come Cristiano Ronaldo…”: Juventus, in arrivo un altro big dal Real?

Juventus, attenzione alla ‘bomba’ che arriva dall’Inghilterra: un altro big del Real Madrid può lasciare la Spagna per arrivare a Torino

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto a poche settimane dall’inizio della sessione invernale. La Juventus sa bene che ha bisogno di rinforzi, nonostante un budget non più florido come una volta. Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, la formazione di Allegri è rimasta orfana di una figura totalizzante e determinate come quella del portoghese. E adesso, il cast per il prossimo mercato è pronto ad entrare nel vivo.

Dall’Inghilterra, dopotutto, sono sicuri: la Juventus è al lavoro per trovare una possibile stella alla quale affidare il peso del proprio attacco. Sì Vlahovic, ma anche e soprattutto un profilo come il suo, finito ai margini del Real Madrid di Carlo Ancelotti (e non solo): quello dell’ex Chelsea, Eden Hazard.

Dopo Ronaldo, ecco Hazard: la Juventus ‘sogna’ un nuovo colpo dal Real Madrid

Come riportato dal tabloid ‘Daily Mail’, la Juventus starebbe monitorando il futuro del fuoriclasse belga. Arrivato a Madrid per raccogliere l’eredità di Cristiano Ronaldo, adesso Hazard rischia di seguire lo stesso percorso del lusitano: dire addio al Real per unirsi ai bianconeri.

Bianconeri di Italia o di Inghilterra, però: sull’ex Chelsea ci sarebbe vigile anche l’attenzione del Newcastle. I Magpies sono alla disperata ricerca di un top player sul quale innestare il nuovo ciclo tecnico targato PIF e l’identikit del belga potrebbe rispondere a tutte le voci richieste. Senza badare a spese.

Voci e rumors di mercato, che dovranno essere gestiti da Carlo Ancelotti: il tecnico del Real Madrid non ha ancora gettato la spugna sul futuro madrileno di Eden Hazard, anche se (tra infortuni e altri ostacoli) il fuoriclasse fiammingo non è mai riuscito ad incidere per davvero con la maglia delle merengues.