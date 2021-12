Milan, Pioli sorride nonostante la sconfitta: si è allenato col gruppo

Il tecnico del Milan Pioli ha recuperato uno degli elementi che ha saltato la sfida interna con il Napoli: Hernandez rientrerà con l’Empoli

Il Milan prova a metabolizzare la sconfitta con il Napoli che l’ha allontanato dall’Inter. Uno dei motivi che possono contribuire a rendere il processo più veloce è dato da Theo Hernandez. Il terzino assente contro la formazione di Luciano Spalletti è pronto a rientrare.

Milan, Hernandez rientra in gruppo: smaltito l’attacco febbrile che lo ha costretto a saltare il Napoli

Il terzino sinistro francese ha saltato la partita contro il Napoli a causa dell’attacco febbrile che lo ha messo ko. La sua assenza si è fatta sentire contro la squadra partenopea. Theo Hernandez rappresenta un punto fermo per l’undici di Stefano Pioli. La sua presenza è fondamentale anche in chiave offensiva: 5 assist e un gol rappresentano il suo bottino stagionale in Serie A. Il calciatore però è stato costretto a cedere il suo posto a Ballo-Touré.

Come riferito da ‘PianetaMilan’, tuttavia, l’ex cursore mancino di Real Madrid e Atletico è tornato ad allenarsi con il gruppo durante la seduta di questa mattina. Ha svolto lavoro differenziato invece l’attaccante Rafael Leao.

Il Milan tornerà in campo mercoledì contro l’Empoli. Nella trasferta Toscana, dunque, Pioli dovrebbe avere Theo Hernandez.

I rossoneri hanno rallentato nelle ultime due partite di campionato. L’ultima vittoria del Milan risale al 4 dicembre (2-0 contro la Salernitana). Dopo il pari raggiunto in extremis contro l’Udinese, la sconfitta con il Napoli ha fatto precipitare gli uomini di Pioli a -4 dall’Inter. La zona Champions non è ancora a rischio: il vantaggio su Roma, Fiorentina e Juventus è di 8 lunghezze.