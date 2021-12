Juventus, occhio a Dybala e Chiesa: l’annuncio di Allegri non lascia dubbi

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa delle condizioni degli infortunati e di alcuni singoli che lo hanno convinto nel match di Bologna

La Juventus ha ripreso il cammino con la vittoria contro il Bologna. I bianconeri hanno guadagnato terreno rispetto alla zona Champions League e hanno tutta l’intenzione di voler tornare tra le prime quattro. Per la squadra di Max Allegri, domani sera contro il Cagliari, è previsto un passaggio importante prima dello snodo cruciale del 6 gennaio contro il Napoli. Il tecnico in vista della partita contro la formazione di Luciano Spalletti recupererà pedine importanti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Allegri sullo stato degli infortunati: “Dybala, Danilo, Chiesa e Chiellini saranno con noi dal 30”

Allegri ha parlato dei recuperi di alcuni calciatori: “Paulo Dybala, Danilo, Federico Chiesa e Giorgio Chiellini saranno con la squadra a partire dal 30. Danilo è un po’ più indietro rispetto agli altri”, ha detto il tecnico che ha poi parlato di de Ligt e Kulusevski: “L’olandese ha ventidue anni e ancora molti margini di crescita come parecchi dei nostri calciatori. Kulusevski mi è piaciuto a Bologna”.

Il tecnico ha anche parlato della possibile formazione di domani. La prestazione di un altro giovane lo ha soddisfatto al ‘Dall’Ara’: “Dovrebbe giocare Kean. Sono soddisfatto di come abbia giocato a Bologna. Mi è piaciuto anche l’atteggiamento caratteriale. Ho visto grande disponibilità. Comportamento e voglia di migliorare sono determinanti per recuperare punti sulle prime”.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Pioli sorride nonostante la sconfitta: si è allenato col gruppo

Allegri ha trovato una squadra in parte nuova rispetto a quella lasciata nel 2019: “Si tratta di una situazione particolare di lavoro, che mi fa sentire giovane. Ho giocatori differenti rispetto a quelli che avevo anni fa. Miglioreremo un po’ alla volta. Abbiamo cinque mesi per farlo per cui dobbiamo restare sereni e concentrati”.