Napoli, si lavora al colpo in difesa: contatti per Lucumí, le ultime

Il Napoli fa sul serio per Jhon Lucumí del Genk. Il club, infatti, è già entrato in contatto con la dirigenza belga per concludere l’affare a gennaio.

La cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos lascerà il reparto difensivo del Napoli con la coperta corta tra circa dieci giorni. Il trasferimento, infatti, sarà effettivo a partire da gennaio 2022, quando sarà inaugurata la finestra invernale di calciomercato. Gli azzurri sono quindi chiamati alla ricerca di un rinforzo di spessore, considerato che il greco, prima degli infortuni e della decisione di andare altrove, era un titolatissimo del Napoli. Inoltre, con l’inizio della Coppa d’Africa e la probabile assenza di Kalidou Koulibaly, Luciano Spalletti avrà numericamente bisogno di nuovi elementi su cui contare: ci sarà la Coppa Italia ad affiancare il campionato e a febbraio anche il prosieguo dell’Europa League.

Napoli, contatti avviati con il Genk per Lucumí

Tra i nomi che il Napoli starebbe visionando per rinforzare la difesa c’è quello di Jhon Lucumí del Genk. Si tratta del nazionale colombiano classe 1998, che potrebbe sopperire all’assenza di Manolas con una caratteristica comune, ovvero l’imponente fisicità. Si tratta di un difensore piuttosto bravo nell’anticipo e ‘aggressivo’ con gli attaccanti rivali. Al Genk ha trovato la sua dimensione e infatti per due stagioni è stato eletto come miglior difensore del campionato, vincendo tra l’altro un campionato, più una coppa e una supercoppa locali. In patria non ha avuto la stessa fortuna, poiché durante la militanza al Deportivo Cali il difensore mancino ha subito ben due operazioni al ginocchio ma ciò non gli ha impedito di mettersi in mostra e arrivare in Europa.

La cessione di Lucumí per il Genk potrebbe essere una grande plusvalenza, poiché gli è costato soltanto 2,5 milioni di euro e potrebbe essere rivenduto a circa 13 milioni. Inoltre, il contratto del difensore è in scadenza nel 2023, quindi bisognerebbe approfittare per non rischiare di perderlo a parametro zero al termine della successiva stagione. Secondo le informazioni raccolte da SerieaNews.com da fonti vicine al club, il Napoli ha già mostrato il suo interesse e sarebbe pronto ad avanzare l’offerta. D’altronde, Lucumí fa proprio al caso azzurro, data anche la giovane età, e per lui può garantire il compagno di Nazionale, David Ospina. Tuttavia, agli azzurri non conviene indugiare molto perché sul colombiano ci sono anche altre società, ad esempio il Siviglia di Julen Lopetegui.