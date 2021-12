Inter, addio a sorpresa a gennaio: Sanchez può restare

Sanchez potrebbe restare all’Inter in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante cileno, dopo le ultime ottime prestazione avrebbe convinto Simone Inzaghi a puntare forte su di lui

Il mercato dell’Inter potrebbe partire dal nuovo piano cessioni, ma non dall’addio di Sanchez. L’attaccante nerazzurro sarebbe pronto a restare in nerazzurro almeno fino al termine della stagione per poi valutare un possibile addio in vista della prossima estate. Le ottime e recenti prestazioni avrebbero convinto Simone Inzaghi a puntare forte sull’ex United.

L’Inter, quindi, potrebbe respingere al mittente il possibile affondo del Barcellona e trattenere a Milano l’ex blaugrana. Discorso differente per Vidal e Vecino. I due centrocampisti potrebbero finire sul mercato qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile in casa nerazzurra. Il centrocampista cileno piace in Premier League, ma anche in MLS.

Sanchez-Inter, il matrimonio continua: cessione a sorpresa per Vidal

Se Sanchez è pronto a essere confermato in maglia nerazzurra almeno fino al termine della stagione, come accennato, Vidal potrebbe lasciare l’Inter in attesa di nuove possibili offerte. Poco utilizzato da Simone Inzaghi, il centrocampista cileno è pronto a valutare l’inizio di una nuova avventura.

Per quel che riguarda i movimenti in entrata, invece, l’Inter potrebbe valutare la cessione di Sanchez solamente di fronte a un’offerta basata sul prestito con obbligo di riscatto. I nerazzurri valuterebbero l’addio del cileno solamente per liberarsi dell’oneroso stipendio da 7,5 milioni di euro stagionali.